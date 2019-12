Szokująca prognoza kursu złotego. Błąd Reutersa o mało nie wywołał rewolucji

Mediana (środkowa wartość) prognoz kursu euro to 4,30 zł za rok - podał 6 grudnia Bloomberg. Tymczasem w środę w rynek uderzyła szokująca informacja: Goldman Sachs miał prognozować, że za rok kurs euro wyniesie 5,05 zł, a już za trzy miesiące miałby wzrosnąć do 4,80 zł z obecnych 4,28 zł - alarmował macroNEXT. Takie liczby podawała baza agencji Reuters. Szok i niedowierzanie wśród analityków.

Na szczęście okazało się to nie rzeczywistą prognozą, ale błędem w bazach Reutersa. Przez pomyłkę zaciągnięto do prognoz kursu złotego prognozę kursu… rumuńskiej lei - informuje Anna Krajewska z agencji NBS, obsługującej Goldman Sachs w Polsce. Po naszej informacji interweniowała w Reutersie i już dane wyświetlają się poprawnie.

Nie bez znaczenia jest fakt, że to akurat przy Goldman Sachs pojawił się ten błąd. Bank już kiedyś spekulował na złotym, więc takie prognozy mogły być zapowiedzią wielu dziwnych zdarzeń na rynku walutowym. Zanim prognozy skorygowano o ewentualne przyczyny money.pl odpytał Marka Rogalskiego, głównego analityka walutowego z DM BOŚ.

- Tutaj mógł zagrać jeden schemat, z którym się spotkałem - zastanawiał się Rogalski. - Chodzi o opinię, że jeżeli okazałoby się, że kredyty frankowe trzeba masowo przewalutować na złotówki, to to może podbić notowania pary frank do złotego. Powiedziałbym jednak, że ten wątek wolno się rozwija i musiałby jakoś nagle strasznie przyśpieszyć - wskazał.