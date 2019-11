Frankowicze zwyciężają w sądach. Więcej umów może zostać przewalutowanych

Kolejna sprawa, którą frankowicze mogą pisać sobie za sukces . Sąd Najwyższy po raz pierwszy w przypadku kredytu denominowanego skłonił się ku przewalutowaniu frankowego kredytu na złote przy zachowaniu stawki LIBOR - donosi "Rzeczpospolita". Sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia. Sąd wziął pod uwagę wyrok TSUE.

Frankowicze coraz częściej zwyciężają batalie w sądach. Jak informowaliśmy wcześniej, do końca października 3/4 wyroków było po myśli frnakowiczów. Tylko 8 spraw przegrali.

26 wyroków w sprawie hipotek walutowych zapadło do 30 października – wylicza "Rzeczpospolita". W 18 przypadkach były one jednoznacznie korzystne dla klientów, z czego cztery były prawomocne - wynika z zestawienia przygotowanego przez firmę Votum dla dziennika.

Do tej pory w większości przypadków wygrywały banki. Od początku 2017 r. zapadło 1019 prawomocnych wyroków na korzyść banków i 117 na korzyść klientów – czytamy w dzienniku. Oznacza to, że tylko w co 10 sprawie górą byli kredytobiorcy.