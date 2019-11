Frankowicze zwyciężają w sądach. Pomógł wyrok TSUE

26 wyroków w sprawie hipotek walutowych zapadło do 30 października – wylicza "Rzeczpospolita". W 18 przypadkach były one jednoznacznie korzystne dla klientów, z czego cztery były prawomocne - wynika z zestawienia przygotowanego przez firmę Votum dla dziennika.

Frankowicze wściekli na Związek Banków Polskich. Donoszą do UOKiK

Tylko w 8 przypadkach sąd nie przyznał racji frankowiczom, albo przekazała sprawę do ponownego zbadania. Jak wskazują pytani przez "Rz" eksperci w wielu przypadkach pomógł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Do tej pory w większości przypadków wygrywały banki. Od początku 2017 r. zapadło 1019 prawomocnych wyroków na korzyść banków i 117 na korzyść klientów – czytamy w dzienniku. Oznacza to, że tylko w co 10 sprawie górą byli kredytobiorcy.