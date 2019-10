Frankowicze chcieli unieważnienia umowy. Sąd zmienił kredyt na złotowy

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał klauzulę kredytu indeksowanego do franka za abuzywną, ale nie doszło do jej rozwiązania. Kredyt ma funkcjonować jako złotowy - informuje "Rzeczpospolita". To kolejny "odfrankowiony" kredyt, a w tym przypadku klientki domagały się unieważnienia całej umowy i zwrotu wszystkich kwot, które wpłaciły do Getin Noble Banku.