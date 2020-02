Tadeusz Kościński kandydatem na prezesa EBOR

Wcześniej Kościński był wiceministrem w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Jest uważany za kluczowego człowieka Mateusza Morawieckiego. To właśnie premier ściągnął Kościńskiego do rządu z biznesu.

Kościński przez karierę zawodową był związany z sektorem bankowym. Jest absolwentem Goldsmith’s University of London, a także fundatorem Fundacji Kresy Historii. Urodził się w Londynie. Jest absolwentem londyńskiego Salesian College, co w praktyce przekłada się na to, że według polskich standardów nie ma on wyższego wykształcenia.