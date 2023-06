Tanie wakacje. Oto na czym można zaoszczędzić podczas wyjazdu

Sposobom na zatrzymanie w portfelu jak największej ilości gotówki przyjrzał się serwis wakacje.pl, który specjalizuje się w ofertach wycieczek zagranicznych. Jak podaje serwis w poniedziałkowej informacji prasowej, w tym roku klienci biur podróży wyjadą przede wszystkim do krajów basenu Morza Śródziemnego: Turcji , Grecji, Egiptu, Tunezji i Hiszpanii .

Mniejszy hotel - szansa na niższą cenę

Jak czytamy, szansę na zaoszczędzenie może dać wybór hotelu, który nie jest położony w największych turystycznych kurortach. "Ceny, o ile nie są to rozległe obiekty stanowiące resort sam w sobie lub luksusowe ośrodki, mogą być nieco niższe niż w najpopularniejszych miejscowościach turystycznych" - podaje serwis. I zwraca uwagę, że hotel na uboczu, pozbawiony szeregu dodatkowych atrakcji, jak na przykład wewnętrzne baseny, może stanowić bardzo dobrą bazę wypadową do zwiedzania okolicy. Często też takie miejsca dają lepszą okazję, by poznać lokalną kulturę.