Tego nie było od 20 lat. Układ sił między euro i dolarem może się wyrównać

Od 20 lat na rynku walutowym panowała ta sama zasada. Kurs najważniejszej pary, czyli eurodolara, był powyżej jedynki . To wskazywało na przewagę euro nad dolarem . Były momenty, gdy kurs EUR/USD przekraczał 1,5 oraz takie jak w 2016 roku, gdy w związku z problemami strefy euro notowania spadły do 1,03.

"Euro zbliża się do parytetu z dolarem amerykańskim po raz pierwszy od 20 lat, ale strategowie walutowi są podzieleni co do tego, czy uda się go osiągnąć i co to będzie oznaczać dla inwestorów i gospodarki" - wskazuje brytyjski CNBC.