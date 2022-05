Amerykański Fed: wojna w Ukrainie i inflacja zagrażają globalnym finansom

Z rosnącą inflacją walczy również amerykański bank centralny. Jego szef Jerome Powell poinformował w ostatnim czasie o podniesieniu stóp procentowych w USA. Zgodnie z prognozami stopy procentowe podniesiono o 50 pkt baz. do 0,75-1,00 proc. Jest to najwyższa podwyżka stóp procentowych w USA od 22 lat. Powell zapowiedział też, że USA będą ograniczać aktywa w celu zahamowania inflacji.

Pandemia, inflacja i wojna w Ukrainie to diabelska mieszanka

Zdaniem ekonomistów podwyżki stóp w USA są symbolicznym końcem wielkiego eksperymentu banków centralnych, wprowadzonego po kryzysie finansowym z 2008 roku. Wtedy obniżono stopy procentowe niemal do zera oraz zaczęto skupować aktywa z rynku, co miało pobudzić gospodarkę, wywołać inflację i rozruszać rynki finansowe. Pandemia i wojna brutalnie zweryfikowały te założenia.

Obecnie globalna gospodarka stoi więc przed wieloma wyzwaniami. "Financial Times" w ostatnim artykule o zagrożeniach dla globalnej gospodarki informuje, że polityka banków centralnych reagujących na wysoką inflację, przebieg pandemii w Chinach i wojna Putina wraz z szantażem gazowym to diabelska mieszanka, która wywoła stagflację i co za tym idzie wiele niepokojów na świecie, włączając w to Europę.