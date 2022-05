W Ameryce wydarzyło się coś, czego nie widzieliśmy od 22 lat

Nie tylko podwyżka stóp

Symboliczny koniec eksperymentów banków centralnych

To, co wydarzyło się w USA, jest niejako symbolicznym końcem wielkiego eksperymentu banków centralnych wprowadzonego po kryzysie finansowym z 2008 r. Wtedy to sprowadzono stopy procentowe niemal do zera (były banki, które nawet wprowadziły ujemne oprocentowanie) oraz zaczęto skupować aktywa z rynku (m.in. obligacje, jak robił to nasz Narodowy Bank Polski), co miało pobudzić gospodarkę, wywołać inflację i rozruszać rynki finansowe. Pandemia i wojna brutalnie zweryfikowały te założenia.