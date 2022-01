To kolejny problem Polskiego Ładu. Jest tam kusząca i ryzykowna opcja

PinokioMusiOd... 19 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jezeli rzad chce wypchnac Cie na ryczalt (IT) to uwierz mi ze nie chcesz byc na nim w dlugim terminie. To jest gotowanie zaby, rozwalanie samorzadow i „reparacja” budzetu centralnego. Teraz stawka 12%, za chwile 14% i prog zamiast 300k to np 200k. Zakladajcie spolki i uciekajcie z ryczaltu. Kto normalny prowadzac dg idzie w ryczalt? Warto rowniez zaznaczyc, ze jak poniesiesz straty przez wojne Putina w lutym i zalamanie rynku, to NIC w ryczalcie Cie nie obroni… Strat nie pokryjesz zyskami - musisz bulic regularnie od przychodu, co niekoniecznie wiaze sie z dochodem. Oprocz tego minimalny podatek CIT to kolejne zlodziejstwo i wymysl NIErzadu.