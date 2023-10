Tyle zarabiają Polacy. Ledwie zauważalny wzrost względem sierpnia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie we wrześniu 2023 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował informacje, które rzucają światło na kwestie wynagrodzeń. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. w porównaniu z wrześniem 2022 r. wzrosło nominalnie o 10,3 proc. I wyniosło wspomniane wyżej 7379,88 zł brutto. Względem sierpnia 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 0,1 proc. To nieco ponad 10 zł .

GUS podał też dane o zatrudnieniu. "We wrześniu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było zbliżone do notowanego we wrześniu 2022 r. i wyniosło 6496,1 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie było niższe o 0,1 proc." - czytamy w komunikacie.