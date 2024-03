Ukraina z dodatkowym wsparciem od Unii. Jest decyzja

Zobacz także: "Król UE" wyrasta na lidera regionu? "To polityk większego formatu"

Dodatkowe wsparcie od UE dla Ukrainy

Zgodnie z komunikatem udostępnionym na unijnych stronach pieniądze te mają posłużyć Ukrainie do sfinansowania "śmiercionośnego i nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego oraz szkoleń". W następstwie tej decyzji pułap finansowy tego wsparcia na lata 2021-2027 wyniesie ponad 17 mld euro.

Instrument Wsparcia na rzecz Ukrainy

1 lutego Rada Europejska potwierdziła niezachwiane zobowiązanie UE do dalszego zapewniania Ukrainie wsparcia Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne. Zapewniła też 50 mld euro wsparcia dla zaatakowanego kraju do 2027 r.