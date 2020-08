Upadłość konsumencka. Przybywa bankrutów, szykuje się rekordowy rok

W lipcu sądy ogłosiły upadłość aż 1,5 tys. osób fizycznych. To miesięczny rekord wszech czasów i zapowiedź rekordowego roku - czytamy w "Pulsie Biznesu".

Co ciekawe, poprzedni rekord padł... w czerwcu, było to 1,1 upadłości konsumenckich. Długo się nie utrzymał, bo już miesiąc później sądy w Polsce ogłosiły niewypłacalność aż 1546 osób fizycznych. Dla porównania: w całym 2015 r. upadło 2,1 tys. konsumentów.

Łącznie w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2020 r. ogłoszono upadłość 5,5 tys. osób fizycznych, to tyle samo, ile zbankrutowało w całym 2017 r. To jednak nie tak, że zamrożenie gospodarki związane z pandemią koronawirusa przyczyniła się do fali upadłości.