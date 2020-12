Ustawa okołobudżetowa na rok 2021 z podpisem prezydenta

Sejm ustawę przyjął w listopadzie. Do niższej izby polskiego parlamentu akt wrócił niemal miesiąc później z poprawkami senackimi.

Ustawa okołobudżetowa pozwala m.in. na emisję obligacji na rzecz PFR i dokapitalizowanie go w przyszłym roku kwotą 6,6 mld zł. Inna zakłada, że środki z Funduszu Reprywatyzacji będą mogły także i w roku przyszłym być przeznaczane na zakup przez Skarb Państwa udziałów w spółkach .

Ustawa zakłada, że zamrożone zostaną - na obecnym poziomie - wynagrodzenia w jednostkach i podmiotach sektora finansów publicznych. Na podwyżki w 2021 roku nie mają co liczyć również: sędziowie, prokuratory, asesorowie, referendarze sądowi, sędziowie oraz prokuratorzy w stanie spoczynku.

Ustawa zakłada również, że przyszłym roku utrzymanie podstawy do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (ZFŚP) na obecnym poziomie oraz m.in. zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w części budżetowej prezesa ZUS.

Planowane jest wprowadzenie czasowego mechanizmu finansowania wybranych szkół wyższych i instytucji prowadzących najistotniejsze badania naukowe. Minister właściwy do spraw budżetu na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ma przekazać na ten cel w przyszłym roku skarbowe papiery wartościowe o wartości 496,7 mln złotych.

Kolejną zmianą jest "zamrożenie" podstawy do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych dla sfery budżetowej oraz na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych.

W przypadku sfery budżetowej (jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) wydatki na ZFŚP mają charakter obligatoryjny i w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych obciążają budżet państwa. "Zamrożenie" odpisów ma zapobiec wzrostowi wydatków budżetu państwa.

Przyjmując tę kwotę, odpis podstawowy na jednego pracownika (37,5 proc. podstawy) wyniesie ok. 1,55 tys. złotych. Ma to spowodować oszczędności w odpisach pracowników, zatrudnionych w jednostkach budżetowych na poziomie ok. 30 mln złotych, nauczycieli - ok. 467 mln złotych, sędziów - 184 mln złotych oraz mundurowych (łącznie z emerytami MS) - 11,1 mln złotych.