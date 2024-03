Wakacje kredytowe. Projekt już w Sejmie

W projekcie wprowadzono ograniczenia w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów. Z wakacji kredytowych będą mogły skorzystać osoby, których rata przekroczy 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące, albo jeśli kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Limit wartości kredytu, którego spłatę można zawiesić, został natomiast ustalony na 1,2 mln zł.

Zmiany także w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

W projekcie znalazła się też propozycja zmian w zasadach działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Maksymalna pomoc dla kredytobiorców zostanie zwiększona do 3 tys. zł z 2 tys. zł obecnie, a także zostanie wydłużony okres pomocy – z 36 do 40 miesięcy. Pomoc jest udzielana w formie pożyczki, której spłata ma zostać rozłożona na 200 rat (obecnie to 144 raty). Łączna wartość pożyczki na spłatę zadłużenia ma wynieść 120 tys. zł.