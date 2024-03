Rząd zdecydował. Bankowcy ostrzegają: koszt programu uderzy w budżet i gospodarkę

- Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu wakacji kredytowych - to jest chyba najważniejsza informacja dnia dla sporej grupy naszych rodaków . Chodzi o wsparcie tych, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej - ogłosił we wtorek premier Donald Tusk.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, z przerwy w płaceniu rat (dwóch rat w drugim kwartale i po jednej w trzecim i czwartym kwartale 2024 roku) będą mogły skorzystać osoby, którym rata kredytu hipotecznego pochłania co najmniej 30 proc. dochodów liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące.

Pomoc jest skierowana także do kredytobiorców, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (na dzień złożenia wniosku). Kredyt nie nie może przekroczyć 1,2 mln zł.

Zdaniem branży, wbrew deklaracjom rządu koszty tego rozwiązania poniosą nie tylko banki i ich klienci, ale również cała gospodarka i - co istotne - budżet państwa - przestrzegają bankowcy i na dowód pokazują swoje wyliczenia. Według szacunków Związku Banków Polskich, koszt wakacji kredytowych, który poniosą w 2024 r. banki, wyniesie 3,72 mld zł - czytamy w serwisie.

Także szersze otwarcie dostępu do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców spowoduje, zdaniem ZBP, konieczność dopłat do Funduszu w 2024 r. na poziomie około 640 mln zł. Wprowadzone przez rząd zmiany wygenerują łączny koszt na poziomie ok 4,36 mld zł. - informuje wyborcza.biz.