Ważny termin dla milionów Polaków. Lepiej się pospieszyć

Jak wyjaśniła wiceminister rodziny Barbara Socha, do końca kwietnia rodzice powinni złożyć wnioski o świadczenie Rodzina 500 Plus na kolejny okres rozliczeniowy.

- Tylko złożenie tych wniosków do końca bieżącego miesiąca, gwarantuje ciągłość wypłat i te wypłaty będą realizowane w sposób niezakłócony — zapewniła Socha. Dodała, że można złożyć wniosek później, ale wtedy nie ma gwarancji, że będzie ciągłość wypłat.

Wniosek o 500 plus. Terminy

Dla wniosków złożonych od 1 do 31 maja ustalenie prawa i wypłata przyznanego świadczenia za czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca.

Rodzice mają do dyspozycji trzy kanały elektroniczne wnioskowania o świadczenie w ramach programu "Rodzina 500 plus". To ministerialny portal Empatia, bankowość elektroniczna oraz PUE ZUS.