Wielkie pieniądze nie tylko za kierowanie Orlenem. Daniel Obajtek dostawał dodatkową wypłatę

W 2023 roku jako prezes Orlenu Daniel Obajtek zainkasował niemal 2,8 mln zł - wynika z opublikowanego we wtorek sprawozdania rady nadzorczej o wynagrodzeniach. Jednak to niejedyna wypłata, jaką pobierał Obajtek. Duże pieniądze popłynęły do niego także za zasiadanie w radzie nadzorczej innej spółki.