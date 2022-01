Wielu Polaków zachowuje się jak księgowa. A mogliby sporo oszczędzić na ratach

- Jeśli ktoś ma nadmiar gotówki, warto nadpłacić kredyt . Wzrost kosztów związany ze stopami procentowymi będzie wtedy mniejszy. Ważne jednak, by dobrze przemyśleć to, jak dużo kredytu chcemy nadpłacić. Nie należy pozbywać się wszystkich oszczędności. Warto zostawić sobie odpowiednio dużą poduszkę finansową na wypadek nieprzewidzianych wydatków - radzi prezes BIK.

Sporo ludzi może sobie pozwolić na nadpłacenie kredytu. Ostatnie badanie Assay Index pokazało, że ponad połowa Polaków ma oszczędności. Średnia to około 30 tys. zł. Te same osoby bardzo często mają też na głowie co najmniej jeden kredyt hipoteczny. W takiej sytuacji nadpłata kredytu jest prostym i efektywnym sposobem na odciążenie portfela. Korzyść jest podwójna: odłożone pieniądze nie leżą bezczynnie, a zadłużenie się zmniejsza, obniżając koszty.