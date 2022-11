Wnioski o 500 plus po nowemu. ZUS wprowadza zmiany

500+ i 300+ za sprawą aplikacji mobilnej

To są jednak dopiero pierwsze funkcje mZUS. Zakład zapewnia, że aplikacja z czasem będzie rozbudowywana – np. o kolejne wnioski o świadczenia dla rodziny.

Kolejne zmiany przy składaniu 500+

To kolejne zmiany w programie "Rodzina 500+" Od początku 2022 r. wnioski o przyznanie świadczenia można składać wyłącznie drogą elektroniczną. – Dzięki elektronizacji mogą starać się o środki z programu także w weekendy, kiedy tradycyjne odwiedzanie urzędów jest niemożliwe – przekonywała na początku roku prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska .

Zgodnie z prawem rodzice, którym urodziło się dziecko, mają trzy miesiące na złożenie wniosku o środki z programu "Rodzina 500 plus". Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem. Np. rodzice, którym urodziło się dziecko w październiku, mogą złożyć wniosek o świadczenie do ZUS-u od 14 listopada 2022 r. i otrzymają środki z wyrównaniem od narodzin dziecka.