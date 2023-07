Wybudują "narodową drukarnię" banknotów. Działka kosztowała 143 mln zł

Wybudują nową fabrykę bankonotów

- To będzie strategiczna inwestycja z punktu widzenia państwa polskiego i polskich obywateli - podkreślił. Dodał, że podejmując tę inwestycję "zabezpieczamy następne pokolenia Polaków, żeby każdy obywatel miał pewność, że będzie miał dostęp do polskiej waluty, do gotówki".