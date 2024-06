Wygrał w sądzie 22 mln zł odszkodowania. Państwo chce mu je zabrać

Państwo chce zabrać Kubali odszkodowanie

Organy państwa, o których wspomniał rzecznik Prokuratorii Generalnej, to Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu oraz Sąd Okręgowy w Świdnicy. Jak przypomina "Puls Biznesu" to właśnie te instytucje w przeszłości przyczyniały się swoimi decyzjami i działaniami do ścigania Marka Kubali, co w efekcie doprowadziło do osadzenia przedsiębiorcy w więzieniu (potem został oczyszczony ze wszystkich zarzutów) oraz zamknięcia jego samochodowego biznesu.