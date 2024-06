Wynajmuje auta za miliony. Popełnił jeden duży błąd

"Biznes Klasa" to program money.pl dostępny w serwisie YouTube. Szef redakcji Łukasz Kijek prowadzi w nim rozmowy z obecnymi i byłymi szefami największych firm, a także z ludźmi z otoczenia biznesu - o ich życiu, biznesie, zarobkach i wielu innych. Gościem najnowszego odcinka jest Bartłomiej Walaszczyk, właściciel Cars Collection, jednej z największych wypożyczalni aut luksusowych w Polsce.

Jak zarabia wypożyczalnia samochodów?

Cars Collection oferuje swoim klientom możliwość wypożyczenia 450 aut. Wśród nich jest sporo luksusowych marek. Za wypożyczenie egzemplarza Lamborghini Huracan trzeba zapłacić aż 6,5 tys. złotych za dzień, 13 tys. zł za weekend, 32 tys. zł za tydzień i 54 tys. zł za miesiąc.

Żeby auto miało sens, powinno jeździć na 30 dni dwa weekendy plus tydzień. I tak naprawdę mamy ten samochód jeszcze prawie 20 dni wolnych, znaczy 20 wolnych dni w miesiącu, więc na pewno ten samochód jeszcze wyjeździ jeden dzień, dwa dni. A może jakiś tydzień i tak dalej. Wtedy rzeczywiście ma to bardzo duży sens - tłumaczy Walaszczyk.

Ryzyko prowadzenia wypożyczalni samochodów

Walaszczyk opowiada w "Biznes Klasie", że przez dziesięć lat prowadzenia firmy popełnił jeden duży błąd, który kosztował sporo zarówno nerwów, jak i pieniędzy. - Błąd, który popełniłem, gdzie mnie to kłuło w oczy, to to, że były limity kilometrów. Ja mówię: "no ja będę inny"? Zrobiłem bez limitu. Później tam po jakimś czasie pojawiło się Lamborghini Huracan i pamiętam dokładnie jak w weekend, w piątek, niedziela naprawdę ktoś zrobił ponad 3 tysiące kilometrów. To od razu do wymiany klocki, opony zajechane i tak dalej. Wtedy zapaliła się lampka, która w głowie, która powinna się już dawno zapalić. Tak że to jest głupota - opowiada Walaszczyk.

Koszt wszystkich napraw tego auta wyniósł wówczas około 30 tysięcy złotych - po jednym weekendowym wypożyczeniu. To była też lekcja, która przełożyła się na przebudowanie modelu biznesowego.

- Skupiłem się na klientach, którzy chcą wynajmować te samochody na długo. Bo jeżeli klient wynajmie na dwa dni takie lamborghini, no to jasne, że chce wycisnąć z niego maksa. I to jest zrozumiałe. Ale jak ktoś wynajmie go na miesiąc, no ile można spod każdych świateł ruszać z pełnego gazu? Hamować, wyprzedzać, wymijać? Na autostradzie jeździć po 300 km/h? Na pewno są takie osoby, ale na dłuższą metę to się nudzi - podkeśla Walaszczyk.

Koszty prowadzenia wypożyczalni samochodów

Prezes Cars Collection zdradza, że przez 10 lat działalności skradziono mu siedem samochodów. Szczęśliwie wszystkie udało się odzyskać, ale jest to duże ryzyko związane z prowadzaniem tego rodzaju biznesu.

- Jeżeli ktoś ukradnie samochód i nie ma odpowiedniego - nie wiem - ubezpieczenia albo nie było odpowiednich zabezpieczeń, ubezpieczalnia może po prostu powiedzieć, że nie wypłaca odszkodowania. I wtedy trzeba płacić raty za tzw. powietrze: za samochód widmo, który został skradziony - opisuje Walaszczyk.

Roczne ubezpieczenie auta to koszt rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Kluczowym zabezpieczeniem jest także GPS, który na przykład informuje wypożyczalnie, że auto zbliża się do granicy.

- Zdarzyło się, że samochód był stricte wynajęty po to, żeby go ukraść. Jechał w stronę granicy. Właśnie wtedy wysyłane są patrole, które są w stanie monitorować ten samochód. To jest tak, że jest patrol, który jedzie za samochodem, który musi monitorować, ma za to płacone, więc jedzie za nim, jak ten samochód się zatrzyma, wtedy możemy go zablokować. Albo jeśli wjeżdża na lawetę, to dostajemy tę informację - ujawnia Walaszczyk

