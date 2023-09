Wypłaty 500 plus. We wrześniu nie wszyscy dostaną pieniądze w terminie

W czerwcu rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie "Rodzina 500 plus", który potrwa do 31 maja 2024 r. Rodzice, którzy złożyli wnioski w terminie, już dostają pieniądze. Dziennik "Fakt" przypomina jednak, że we wrześniu nie wszyscy dostaną wypłaty 500 plus we wcześniej określonych terminach.