Za co płacisz? Właściciel restauracji zdradza sekrety rachunków

Co musisz wiedzieć, jeśli chcesz założyć restaurację?

Szczerze o biznesie. Ile zarabia się na jednym daniu?

Ile zatem zarabia się na przykład na jednej zupie ramen, która w menu kosztuje np. 40 zł? - 30 proc. tej ceny (około 12 zł) to jest koszt składników - wyjaśnia restaurator. Ale to nie oznacza, że reszta jest zyskiem. - Kolejne ponad 30 proc., czyli około 12-15 złotych, to będzie koszt zatrudnienia osób, które przygotowują potrawy i obsługują klientów. Do tego trzeba jeszcze doliczyć koszt lokalu, utrzymanie parku maszynowego, leasing i inne opłaty. Z tego wszystkiego z jednego ramenu zostaje około 5-6 złotych - wyjaśnia.