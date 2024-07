Za Odrą znów gorzej. Kluczowy wskaźnik najniższy od miesięcy

W poniedziałek poznaliśmy odczyty z wielu europejskich krajów - Francji, Polski, strefy euro, krajów bloku wschodniego. S&P opublikowała też dane dotyczące Niemiec. Najnowszy odczyt PMI wskazuje na pogłębienie się kryzysu w niemieckim sektorze produkcyjnym. Opublikowany w poniedziałek raport pokazuje, że indeks PMI dla przemysłu spadł w czerwcu do 43,5 punktu z 45,4 w maju. To najniższy odczyt od dwóch miesięcy, znacznie poniżej granicy 50 punktów oddzielającej wzrost od spadku aktywności gospodarczej.

Niemcy. Wyraźny spadek produkcji

Głównym powodem pogorszenia sytuacji był przyspieszony spadek produkcji. I ndeks produkcji obniżył się do 45,1 punktu z 48,9 w maju, co oznacza najniższy poziom od trzech miesięcy. Pogorszenie koniunktury dotknęło wszystkie trzy główne sektory przemysłu: dobra konsumpcyjne, pośrednie i inwestycyjne. Spadek produkcji zbiegł się z gwałtownym i przyspieszonym zmniejszeniem całkowitej liczby nowych zamówień.

"Czy spadek nigdy się nie skończy"

Ekspert zwrócił również uwagę na niepokojącą sytuację w sektorze dóbr inwestycyjnych, który jest "filarem niemieckiego przemysłu". De la Rubia zaznaczył, ze podczas gdy jest to tylko miesięczne pogorszenie i nie powinno być dawać powodów do nadmiernego pesymizmu, to niepokojące jest to, że sektor dóbr inwestycyjnych oddala się od strefy wzrostu, zamiast się do niej zbliżać.