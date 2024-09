Zamiast "kredytu 0 proc." pieniądze dla powodzian? Minister jest za

- Mój pogląd w sprawie "kredytu 0 proc." jest już powszechnie znany. Uważam, że w ogóle nie ma potrzeby takiej polityki mieszkaniowej , bo ona jest antymieszkaniowa, w sensie dostępności mieszkań - powiedziała we wtorek rano Pełczyńska-Nałęcz na antenie Polsat News.

I dodała, że te pieniądze powinny zostać przekierowane na odbudowę po powodzi, co byłoby "bardzo dobrym rozwiązaniem". Ministra zapowiedziała, że będzie przekonywać ministra finansów, żeby przesunięto środki z "Kredytu mieszkaniowego #naStart".

Są pieniądze, czy ich nie ma?

Miliardy dla powodzian

- Tak się składa, że jesteśmy w połowie perspektywy, kiedy dochodzi do przeglądu, i staramy się sięgnąć do środków, które są wolne - i które się doprogramowuje w drugiej części perspektywy. W normalnych czasach środki te poszłyby wstępnie przemyślaną ścieżką, poszłyby na transformację energetyczną, cyfryzację i na wyrównywanie rozwojowe w regionach, ale my teraz tworzymy nowy priorytet – odporności i odbudowy po powodzi – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.