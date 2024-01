Zamieszanie z kursem złotego. Adrian Zandberg uderza w NBP

Jak już pisaliśmy w money.pl, w poniedziałkowy wieczór wyszukiwarka Google wskazywała nieprawidłowy kurs złotego . Według notowań wyświetlanych na jej witrynie dolar i euro miały rosnąć o ok. 23 proc. wobec złotego. Sytuacja wywołała dezorientację i zdenerwowanie wśród internautów .

Zamieszanie z kursem walut. NBP "nie jest mistrzem świata"

Euro w Polsce? Zandberg na razie sceptyczny

We wtorek "Rzeczpospolita" opublikowała też raport o tym, ile Polsce strat przynosi nieprzystąpienie do wspólnej europejskiej waluty. Dziennik przytoczył oceny ekonomistów, którzy są zgodni, że nasz kraj traci na braku euro.

Polityk na wstępie podkreślił, że nie jest prawną, jakoby ekonomiści byli w tej sprawie jednomyślni. Opowiedział się po stronie tych, którzy podchodzą sceptycznie do szybkiego przyjmowania euro. – Uważam, że to nie jest coś, na co powinniśmy stawiać w ciągu najbliższego roku, dwóch – stwierdził i dodał, że Polska na dziś nie spełnia wymogów akcesyjnych.