Zaświadczenie o dochodach. Kiedy jest potrzebne?

Zaświadczenie o dochodach to dokument, który potwierdza źródło oraz wysokość otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia. Może być ono niezbędne w niektórych sytuacjach, kiedy to instytucje publiczne lub banki potrzebują potwierdzenia zatrudnienia i wysokości dochodów. Jak złożyć wniosek o zaświadczenie o zarobkach i co warto o nim wiedzieć?