Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - czym są i kto może z nich skorzystać?

Na czym polegają nauczycielskie świadczenia kompensacyjne?

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne to rodzaj świadczenia przedemerytalnego, z którego skorzystać mogą nauczyciele oraz wychowawcy. Otrzymają je osoby, które po rozwiązaniu stosunku pracy nie podjęły żadnej pracy zawodowej i jednocześnie nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego.

Dla kogo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

O nauczycielskie świadczenia kompensacyjne może starać się nauczyciel, wychowawca lub inny pedagog, który pracował w określonych placówkach oświatowych . Będą to m.in.:

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać świadczenie kompensacyjne?

Osoba wnioskująca o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przede wszystkim musi ukończyć wiek uprawniający ją do uzyskania świadczenia. Przysługują one bowiem osobom, które w danych latach ukończyły:

Wnioskujący ma również obowiązek przedstawić okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 30 lat oraz udowodnić co najmniej 20 lat pracy w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć w placówkach wymienionych w Ustawie.