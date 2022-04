Kiedy złożyć wniosek o emeryturę w ZUS?

Kto może złożyć wniosek o emeryturę?

Warunkiem złożenia wniosku o emeryturę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest przede wszystkim osiągnięcie wieku emerytalnego. W Polsce dla kobiet wynosi on 60 lat, natomiast dla mężczyzn 65 lat. Aby uzyskać prawo do emerytury, konieczne jest również osiągnięcie odpowiedniego stażu pracy. Dla kobiet będzie to 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat.