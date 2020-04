Zasiłek chorobowy. Kiedy i komu przysługuje?

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Najważniejszym kryterium do spełnienia, by otrzymać zasiłek chorobowy, jest objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym. Zasiłek można otrzymać wtedy, gdy:

jesteś pracownikiem

jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych

odbywasz służbę zastępczą

Zasiłek chorobowy przysługuje także w przypadku objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, czyli: wykonujesz pracę nakładczą,

wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracujesz z osobą, która wykonuje taką umowę albo jesteś nianią, czyli pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej, prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z osobą, która prowadzi taką działalność,

wykonujesz odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

jesteś duchownym.

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia, który jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia. Gdy podlega się obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu, prawo do zasiłku nabywa się po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia, okres ten wydłuża się do 90 dni.

Obejrzyj i dowiedz się, jak chronić się przed koronawirusem

Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje każdemu ubezpieczonemu pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy. Istnieją jednak warunki, które należy spełnić, by go uzyskać. Osobom, które mają prawo do wynagrodzenia za czas pierwszych 33 niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, zasiłek chorobowy przysługuje od 34 dnia choroby i przysługuje przez 182 dni.

Po wyczerpaniu tego okresu, ubezpieczony pozostający nadal niezdolny do pracy, może ubiegać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Inne przepisy dotyczą kobiet w ciąży, które są niezdolne do pracy z powodu choroby. Otrzymają one zasiłek chorobowy przez 270 dni.

Wysokość zasiłku chorobowego

Miesięczny zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości:

80% podstawy wymiaru,

70% podstawy wymiaru - za okres pobytu w szpitalu,

100% podstawy wymiaru, także za okres pobytu w szpitalu, jeżeli stałeś się niezdolny do pracy:

- wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,

- w czasie ciąży,

- wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku za okres pobytu w szpitalu przypadający od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, jeśli jesteś pracownikiem i ukończyłeś 50 rok życia, począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku ukończenia 50 roku życia. Jeśli wykonujesz pracę nakładczą lub odbywasz służbę zastępczą, to zasadę tę stosujemy również do Ciebie.

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie.

Masz newsa, zdjęcie, filmik? Wyślij go nam na #dziejesie

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące