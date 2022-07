Złoty na czerwono. Zdaniem Artura Sobonia nasza waluta "nie słabnie"

Złoty pikuje, choć zdaniem Sobonia "nie słabnie"

Wtorkowe kursy walut pokazały niebezpieczne pikowanie naszej waluty. Za jednego dolara płaciliśmy rano ok. 4,52 zł, za funta szterlinga - ok. 5,44 zł, a za franka szwajcarskiego - ok. 4,69 zł. Z kolei euro zbliżało się do granicy 4,70 zł.