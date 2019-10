Złoty odrabia straty przed wyborami. Wyrok TSUE poszedł w niepamięć

Złoty niedawno stracił synchronizację z euro. Strach o to, jak wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpłynie na sektor bankowy i gospodarkę, znieczulił kapitał na dane z gospodarki. Mieliśmy od lipca do września wyprzedaż naszej waluty.

Przyszedł wyrok i okazało się, że złoty wcale nie jest takim "gorącym kartoflem". - Eurozłoty odreagował całą panikę związaną z wyrokiem TSUE - zauważa Konrad Białas, główny ekonomista TMS Brokers.

Wyrok może kosztować banki 10, 60, lub nawet 72 mld zł, ale rozłożone w czasie w miarę wyroków sądów. Mówi się już co prawda o konieczności utworzenia rezerw, ale płynności banków to nie naruszy. Trudno powiedzieć, ilu frankowiczów do tychże sądów pójdzie.

W rezultacie inwestorzy znowu złotemu zaufali. We wtorek względem euro złoty jest prawie na tym samym poziomie jak na początku roku. W październiku nadrobił prawie 1 proc. i w tym roku traci już do euro zaledwie niecałe 0,9 proc.

W październiku złoty nadrobił też część tegorocznych strat do franka szwajcarskiego (1,2 proc.), dolara (1,7 proc.) i funta (1,9 proc.).

Skala kontaktów gospodarczych, wymiany handlowej ze strefą euro jest tak duża, że właściwie jakbyśmy już euro przyjęli. Złoty jest z wspólną walutą silnie związany. Do strefy euro szło w tym roku 58 proc. naszego eksportu, a sprowadziliśmy stamtąd 48 proc. importu. 11 mld euro miesięcznie do nas wpływa, a wypływa 9 mld euro. To daje naszej walucie silne podstawy.

Bezrobocie i Niemcy

Dodatkowo w ostatnich dniach pojawiły się w danych makro zwiastuny poprawy. Po pierwsze choć jest spowolnienie, ofert pracy nie przybywa tyle co jeszcze w ubiegłym roku, to bezrobocie wyznaczyło we wrześniu kolejny rekord czasów gospodarki rynkowej w Polsce.

Jednocześnie we wtorek pojawiła się dość zaskakująca informacja z Niemiec. Przemysł miał spadać, na co wskazywały nastroje menadżerów do spraw zakupów wyrażone indeksem PMI. A tu niespodzianka. W sierpniu był wzrost produkcji o 0,3 proc. w porównaniu z lipcem. Ekonomiści prognozowali spadek o 0,2 proc. Skorygowano też w górę dane lipcowe i zamiast spadku o 0,6 proc. był, owszem, spadek, ale o "zaledwie" 0,4 proc.

Nasz eksport do Niemiec w tym roku rośnie dużo wolniej, niż do innych krajów, a zyskujemy na kierunku amerykańskim i holenderskim. Poprawa w przemyśle zachodnich sąsiadów może tylko pozytywnie wpłynąć na nasz handel zagraniczny, a zarazem na siłę złotego.

