Bezrobocie spadło do 5,1 proc. we wrześniu. Nowe dane resortu pracy

"Szacowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia wyniosła na koniec września 2019 roku 5,1 proc. Jest to spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do sierpnia" - czytamy w komunikacie resortu pracy.

Poziom bezrobocia jest najniższy od 30 lat. Bez pracy jest około 852,4 tys. osób. Należy podkreślić, że są to wstępne wyliczenia ministerstwa. Na pełne dane GUS za wrzesień trzeba będzie poczekać około 2 tygodni. W większości jednak pokrywają się.

Wyliczenia resortu pracy wskazują, że w porównaniu do sierpnia liczba bezrobotnych spadła o 13,7 tys. osób, czyli 1,5 proc. W skali roku ze statystyk bezrobotnych ubyło 95 tys. osób (spadek o 10 proc.).

*Prezes Fakro: Wynagrodzenia co roku mogą wzrastać nawet o 10 proc. *

- We wrześniu zanotowano silniejszy spadek liczby bezrobotnych w porównaniu do ubiegłego roku, a także utrzymał się trend spadkowy stopy bezrobocia w Polsce. Cieszymy się z coraz lepszej kondycji rynku pracy oraz z faktu, że korzysta z tego coraz więcej osób - komentuje Bożena Borys-Szopa, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

"Według wstępnych danych wojewódzkich urzędów pracy, liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 109,2 tys. - to wzrost o 0,4 tys., tj. 0,4 proc. w porównaniu do sierpnia" - czytamy dalej w komunikacie.