ZUS może wypłacić dodatkowe 1,2 tys. zł i to przez lata. Oto warunki

O sprawie pisze serwis fakt.pl, który przypomina, że renta szkoleniowa to świadczenie wypłacane przez ZUS osobom, które zdecydowały się na zmianę swojej profesji ze względu na utratę możliwości wykonywania dotychczasowej pracy. Dodatek do pensji może być wypłacany nawet przez trzy lata.

Oto komu przysługuje renta szkoleniowa

Renta szkoleniowa wypłacana jest osobom, które nie są już zdolne do pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami lub w zawodzie, który wykonywali. Jednak celowość przekwalifikowania musi potwierdzić lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS-u.

Świadczenie przysługuje osobom niezdolnym do pracy w swoim zawodzie, które mają wymagany okres składkowy i nieskładowy. Ich liczba jest zróżnicowana w zależności od wieku świadczeniobiorcy. Osoby przed ukończeniem 20 lat potrzebują jednego roku takich okresów, a osoby powyżej 30 lat – pięciu lat.

ZUS dodaje, że osoba, która nie osiągnęła wspomnianego okresu składkowego i nieskładkowego, spełnia warunek stażu, jeśli była zgłoszona do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat lub w ciągu sześciu miesięcy po ukończeniu nauki oraz do dnia powstania niezdolności do pracy posiadała, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi sześciu miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.