Związek Banków Polskich w kontrze do prezydenta. Chodzi o gotówkę

A czy te głąby ze Związku Banków Polskich pomyślały co będzie w przypadku jakiegoś kataklizmu, awarii czy wojny? Już terasz cała masa ludzi nie może wypłacić pieniędzy z byle awarii bankomatu. Ciągłe przerwy techniczne i inne bzdury. Do tego różne opłaty, za prowadzenie konta, za wypłatę gotówki poniżej jakiejś kwoty etc. Wystarczy jakaś ruska dywersja w sieć energetyczną i komputerową, i cały system finansowy w tym kraju leży i kwiczy. Nie będzie można kupić nawet chleba i mleka a gotówki już nie będzie. Szwedzi to przewidzieli i w obliczu potencjalnego konfliktu z Rosją promują płatności gotówkowe i magazynują a nie wycofują gotówkę. U Niemców w ogóle bez gotówki ani rusz.