NBP krytykuje banki za prowadzenie "ekonomii bezgotówkowej". Prezes nazywa gotówkę podstawą wolności

Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński ogłosił rozpoczęcie prac nad "narodową strategią bezpieczeństwa gotówki". Chce m.in. zachęcać do szerszego korzystania z fizycznego pieniądza wbrew promowanym coraz częściej elektronicznym formom płatności.

Skrytykował m.in. działania sklepów, restauracji czy urzędów, które odmawiają przyjmowania płatności w gotówce ze względu na pandemię. Zaapelował, by we wszystkich transakcjach była możliwość płatności gotówką.

Tyle zarabiają inni Polacy. W nowym programie WP wszystkiego się dowiesz

Zachwalając gotówkę i przekonując do jej powszechnego używania prezes NBP zapewnił, że bank wdrożył procedury mające na celu powstrzymanie transmisji koronawirusa na powierzchni monet czy banknotów. Wspomniał m.in. o kilkudniowej kwarantannie w momencie przepływu pieniądza przez NBP.

- My jako Polacy zawsze staliśmy na straży wolności i jesteśmy wyczuleni na każdą próbę jej ograniczania. Eliminacja gotówki w ramach prowadzenia przez niektóre banki, media i międzynarodowe koncerny ekonomii bezgotówkowej nie sprzyja poszerzaniu i wzmacnianiu wolności jednostek - podkreśla Glapiński.

Krytyka banków

Złoty ponad euro

Zapowiadając strategię bezpieczeństwa gotówki prezes NBP wyraźnie dał do zrozumienia, że siłą Polski w dobie pandemii jest własna waluta, nad którą pieczę trzyma bank centralny.

Wskazał, że pełna kontrola pozwala na elastyczne dostosowywanie polityki pieniężnej do warunków gospodarczych.

W ten sposób po raz kolejny NBP wysyła sygnał do rządu i społeczeństwa, że preferuje własną walutę ponad euro, do którego przyjęcia zobowiązała się Polska wchodząc do Unii Europejskiej wiele lat temu.