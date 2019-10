Afera w resorcie finansów. Szefami podejrzanych byli m.in. Paweł Szałamacha i Mateusz Morawiecki

Według "Rzeczpospolitej" podejrzani Arkadiusz B. i Krzysztof B. mieli wyłudzić nawet 5 mln zł. Dziennik podaje, że obaj byli blisko związani z Marianem Banasiem, który - zanim został szefem NIK - był sekretarzem stanu w resorcie finansów.

A kto bezpośrednio kierował ministerstwem, gdy miało dojść do oszustw?

"Rz" podaje, że Arkadiusz B. trafił do resortu finansów jeszcze za czasów pierwszego rządu PiS - w 2006 roku. Potem jednak miał pójść na bardzo długi urlop. Z powrotem miał trafić do ministerstwa pod koniec 2015 roku. Wtedy to ministrem finansów był Paweł Szałamacha.

We wrześniu 2016 r. Szałamacha jednak odszedł z rządu. Zastąpił go natomiast przyszły premier Mateusz Morawiecki, który w tym czasie objął stanowisko szefa połączonych resortów finansów oraz rozwoju. Morawiecki więc zastał Arkadiusza B. na stanowisku, gdy trafił do ministerstwa.

Morawiecki odszedł z resortu w styczniu 2018 r. Potem tekę ministra finansów objęła Teresa Czerwińska.

Przez ten cały czas Arkadiusz B. robił karierę w resorcie - najpierw był szefem Centrum Edukacji Zawodowej resortu, a potem - dyrektorem Krajowej Szkoły Skarbowości.

"Niespodziewanie i po cichu zniknął w z resortu w listopadzie 2018 r. Dwa miesiące później zatrzymało go CBŚP" - czytamy w "Rz". Gdy więc Arkadiusz B. odchodził z ministerstwa, kierowała nim ciągle Czerwińska. Co ciekawe, nie doczekał on kolejnej roszady na szczycie ministerstwa. W kwietniu 2019 ministrem finansów został... Marian Banaś. Wkrótce potem Banaś jednak zamienił tą funkcję na stanowisko szefa NIK.

A co z kolejnym podejrzanym, czyli Krzysztofem B.?

On miał trafić do ministerstwa we wrześniu 2016 r. Dokładna data jednak nie jest znana, a zatem nie wiemy, czy przyszedł do resortu, gdy tym kierował Paweł Szałamacha, czy gdy ministrem był już Mateusz Morawiecki. Krzysztof B. pracował jako wiceszef departamentu kontroli celnej, podatkowej i gier. W styczniu 2017 r. miał zostać zwolniony - i to bez podania przyczyny.

Decyzję w sprawie zwolnienia Krzysztofa B. miał podjąć dyrektor generalny ministerstwa. Przypomnijmy - w tym czasie resortem kierował Mateusz Morawiecki.

Pytania o pracę wyżej wymienionych w resorcie finansów wysłaliśmy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czekamy na odpowiedź.

