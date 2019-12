Akcyza na fajerwerki. Nowy pomysł resortu finansów

- To jest bardzo ciekawa kwestia, gdyż sygnały z rynku raczej dotyczą obniżek podatków . Natomiast w tej konkretnej sytuacji usłyszałem w zasadzie coś odwrotnego. Myślę, że wynika to z uciążliwości, którą generują głośne wystrzały - mówi money.pl szef resortu finansów.

- To oczywiście znaczący problem także dla właścicieli zwierząt. No i na końcu to również śmieci, które pozostają na chodnikach, trawnikach czy ulicach. Ktoś musi to potem sprzątać - dodaje.