Ceny mieszkań rekordowo wysokie. Wyjątkiem jedno duże miasto

Najwięcej za metr kwadratowy trzeba dać w Warszawie. To już niemal 9 tys. zł, a więc o 13 proc. więcej niż przed rokiem. Kolejne są Trójmiasto i Kraków, gdzie średnie stawki przekraczają 7 tys. zł.

Największe podwyżki widać za to w Poznaniu i Szczecinie - przekraczają 15 proc. Tam trzeba się liczyć z cenami na poziomie odpowiednio 6,2 tys. zł i 5,4 tys. zł.

Z kolei najwolniej przyrastają ceny we Wrocławiu (6,1 proc.). Jest to jednak tylko pocieszenie dla chętnych na zakup mieszkania, bo ceny dobijają tam już do 6,9 tys. zł.