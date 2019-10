Warszawa na równi z Berlinem... w cenie wynajmu mieszkań

Najem mieszkania o powierzchni 50 mkw. w Warszawie kosztuje 2864 zł. Dla porównania w Berlinie, Kolonii i Dusseldorfie będzie to równowartość około 2882 zł. Jednak średnia pensja w Warszawie to 6365 zł w sierpniu 2019 (dane GUS), gdy w Berlinie zarabia się ok. 2,5 raza więcej. Średnia pensja za 2018 r. dla stolicy Niemiec to 3544 euro, czyli około 15 tys. zł (dane gehalt.de).