Akcyza na paliwa i energię ma pójść w dół. Senat kieruje nowe prawo do komisji

We wtorek w Senacie odbyła się debata na temat ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Jej głównym celem jest obniżenie akcyzy na energię elektryczną. W przypadku prądu sprzedawanego gospodarstwom domowym sprzedaż będzie zwolniona z akcyzy, a przy sprzedaży dla przedsiębiorców akcyza spadnie do 4,6 zł za MWh z obecnych 5 zł za MWh.

Jak powiedział w Senacie wiceminister finansów Piotr Patkowski , jest grupa produktów, dla których obciążenie podatkami jest już na minimalnym poziomie i nie można ich obniżyć bardziej w świetle przepisów unijnych. Do takich produktów zaliczył Patkowski płynny gaz ziemny. Tłumaczył, że dla osób, którym rząd nie może obniżyć obciążeń podatkowych, jest dodatek osłonowy.

Akcyza na olej opałowy w dół?

- W przypadku oleju opałowego mogłaby być przestrzeń do obniżki akcyzy, ale trzeba pamiętać, że olej opałowy jest w tej samej kategorii co paliwa dieslowe, a musimy patrzeć na to pod kątem możliwości rozszczelnienia pakietu paliwowego, który wdrażaliśmy z wielkim trudem. Musimy zwrócić uwagę, aby nie rozszczelnić pakietu paliwowego – powiedział Piotr Patkowski.