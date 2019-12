Akcyza na papierosy w górę. To raj dla przemytników i szarej strefy

Bo choć ceny ich wyrobów na pewno wzrosną, to jednak w dłuższej perspektywie na pewno im się to nie opłaci. Jako przykład branża pokazuje rok 2015.

Wtedy też akcyza skokowo wzrosła, a obroty producentów spadły. Jak to możliwe? Przede wszystkim zyskały na znaczeniu papierosy z nielegalnych źródeł. Ucieszyli się również przemytnicy, bo popyt na ich usługi znacznie wzrósł.

Rynek został zdestabilizowany, a i budżet przez to dostawał znacznie mniej pieniędzy. Dopiero w kolejnych latach wpływy do państwowej kasy wróciły do poziomów sprzed podwyżki akcyzy.