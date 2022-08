Będzie wyższa kwota wolna od podatku od spadków i darowizn. Rząd reaguje na inflację

EMERYT II 28 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Za czasów rządów PiS żyje się bardzo dobrze ale pasożytom i kombinatorom. Normalny, przeciętny , pracowity człowiek ma coraz gorzej a w luksusie nie żył nigdy i pisze to ja do tej pory wyborca PiS, żyłem zawsze skromnie a nawet w czasie transformacji to bardzo, bardzo skromnie i pracowaliśmy z żoną aby dzieci nie były głodne nie tylko 8 godz. w zakładzie pracy ale gdzie się dało. PO wydłużyło wiek emerytalny żonie do 61 lat i wtedy po 42 latach dopiero przeszła na emeryturę, ja w wieku 65 lat po 48 latach pracy i dziś z perspektywy czasu mimo wszystko za PO żyło nam się na pewno lepiej jak teraz. No cóż ale PiS pracowitych ludzi nienawidzi za to uwielbia tych co nie pracowali, nie pracują i pracować nie będą sypiąc im pieniądze za NIC oczywiście kosztem również moim. Tak, że ja na PiS już nie zagłosuję nigdy i takie samo zdanie mają moi znajomi co są opluwani przez obecny rząd tak jak ja. Przyzwoity człowiek na PiS głosować nie będzie, bo nie zgadza się na takie patologiczne rządzenie