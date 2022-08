Branża ciepłownicza może odetchnąć z ulgą. Ominie ją nowy podatek

- Mamy dobrą informację dla przedsiębiorstw z branży ciepłowniczej. Od przyszłego roku nie obciąży ich wiszący nad biznesem miecz w postaci tzw. podatku minimalnego — informuje gazeta, dodając, że zapewnia o tym wiceminister finansów Artur Soboń w piśmie do Anny Moskwy, minister klimatu i środowiska.

Redakcja zauważa, że minister klimatu zaalarmowała niedawno, że projekt zmian w ustawie o podatku CIT (kolejny etap naprawy tzw. Polskiego Ładu) nie uwzględnia specyfiki oraz bardzo trudnej sytuacji finansowej ciepłownictwa a obciążenie tej branży podatkiem minimalnym doprowadzi ją do zapaści. Argumentowała, że "w związku z bardzo dynamiczną sytuacją na rynkach światowych w zakresie cen surowców energetycznych oraz notowań uprawnień do emisji dwutlenku węgla przedsiębiorstwa ciepłownicze mogą osiągać ujemną rentowność". Natomiast dodatkowy podatek (po raz pierwszy firmy zapłacą go w 2023 r., w rozliczeniu za 2022 r.) spowoduje "bezprecedensowe ujemne wyniki finansowe branży".