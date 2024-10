Budżet pod presją. Wpływy z VAT nie rosną zgodnie z planem

Według najnowszej analizy ekonomistów wykonanie planu budżetowego w zakresie wpływów z VAT stoi pod znakiem zapytania. Jak wskazują eksperci, aby zrealizować założenia w ostatnim kwartale roku, wpływy z tego podatku musiałyby wzrosnąć aż o 57 proc. rok do roku, podczas gdy we wrześniu wzrost wyniósł jedynie 13 proc.

Ekspert ds. ekonomii Sławomir Dudek w swojej analizie wskazuje, że "ubytek dochodów zmierza do 50 mld zł". To o 10 mld zł więcej niż zakładało wcześniej Ministerstwo Finansów . W swoim raporcie ekonomista przytacza szczegółowe wyliczenia dotyczące wymaganego tempa wzrostu dochodów budżetowych. Nawiązuje do wtorkowych danych GUS, które okazały się znacząco gorsze od prognoz.

Rosnąca luka w dochodach

Jak podaje Dudek w swojej analizie, "aby wykonać plan budżetu dochody w ostatnich 4 miesiącach musiałyby rosnąć o 36,4 proc. rok do roku". Tymczasem rzeczywisty wzrost we wrześniu wyniósł około 15 proc. Oznacza to, że dystans do wykonania planu systematycznie się powiększa.