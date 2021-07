Bunt elit, nie chcą płacić wyższych podatków. "Nie można w nieskończoność golić obywateli"

Przedstawiciele m.in. samorządów lekarskich, pielęgniarskich, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, architektów, urbanistów, inżynierów, notariuszy i adwokatów napisali do szefa rządu list, w którym domagają się radykalnych zmian w Polskim Ładzie i nieobarczania ich nowymi ciężarami fiskalnymi.

"Nie negując prawa do kształtowania systemu prawa podatkowego, uważamy, że niektóre z zaproponowanych przepisów zaszkodzą obywatelom Polski: pracownikom, przedsiębiorcom, przedstawicielom wolnych zawodów, a ostatecznie zaszkodzą całej gospodarce" - czytamy w liście otwartym.

Nie podnoście nam podatków

Przypomnijmy: od przyszłego roku nie będzie można już odpisywać 9-proc. składki zdrowotnej od podatku. Wpływy z nowego parapodatku mają doinwestować system ochrony zdrowia. Ale nie zgadzają się na to ci, którzy ten system tworzą, czyli lekarze i pielęgniarki .

Samorządy medyczne ostrzegają rząd, że jeśli ten nie wycofa się ze swoich pomysłów podatkowych, to lekarze i pielęgniarki przestaną pracować na kilku etatach równocześnie, co z kolei doprowadzi do paraliżu służby zdrowia.