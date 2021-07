Oto Ranking Najwięksi money.pl. Pierwsza internetowa lista 600 największych polskich firm

To pierwszy taki ranking w polskim internecie. Redakcja money.pl udostępnia ogromną bazę danych dotyczącą polskich firm za pandemiczny 2020 rok. Kto okazał się największą spółką? Tu zaskoczenia nie ma - wygrał Orlen.

W żartach można powiedzieć, że to paliwowo-energetyczno-handlowo-logistyczno-prasowy koncern, polska odmiana czebola. Orlen pod rządami Daniela Obajtka przejmuje właśnie dziewiąty w naszym zestawieniu Lotos, który ma ok. 21 mld zł przychodów. Nawet po „oskalpowaniu” tego trofeum, czyli wydzieleniu części rafineryjnej, odsprzedaży zyska co najmniej kilkanaście miliardów złotych.