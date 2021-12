Chaos w nowych przepisach. Spór z fiskusem może wstrzymać obliczenie składki zdrowotnej na lata

Zmiany w składce zdrowotnej. Przepis na chaos

Dodaje, że od decyzji przedsiębiorcy będą mogli odwoływać się do sądu administracyjnego. "Jeśli jednak nie będzie się zgadzał z decyzją ZUS, będzie musiał iść do sądu cywilnego, by ten zinterpretował przepisy podatkowe. A to wydłuży postępowanie.